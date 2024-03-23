Salon: Ankara
Hakemler: İsmail Yıldırım, Meryem Tekol Pelenk
Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Fetisova, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalac, Vargas ( Gizem Örge, Ergül Avcı Eroğlu, Ada Germen Kırkmaz, de Souza, Stysiak, Buse Ünal)
Türk Hava Yolları: Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Neriman Özsoy, Kübra Akman, Silva (Melis Yılmaz, Derya Güç, Vasilantonaki, Sıla Çalışkan, Şeyma Ercan, Duarte)
Setler: 25-19, 22-25, 25-13, 25-20
Süre: 102 dakika (26, 28, 22, 26)
AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunda yarı finalde Türk Hava Yolları'nı 3-1 yenen Fenerbahçe Opet, ilk finalist oldu.
Fenerbahçe Opet'in finaldeki rakibi, bugün saat 18.00'de başlayacak VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit maçının ardından belli olacak.
Kadınlar Kupa Voley'de final maçı, yarın saat 17.00'de oynanacak.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları'nı yenerek Kadınlar Kupa Voley finaline yükseldi - Son Dakika
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 32. hafta maçları yapıldı. Bursaspor-Kırklarelispor maçı 0-2, Ankara Demirspor-Zonguldak Kömürspor maçı 1-1, Beyoğlu Yeni Çarşı-1461 Trabzon FK maçı 2-2, Altınordu-Esenler Erokspor maçı 2-1, Nazilli Belediyespor-Hes İlaç Afyonspor maçı ise 0-0 berabere sonuçlandı.
TFF 3. Lig'in 25. haftası, yapılan 5 maçla başladı. Karşılaşmaların sonuçları şöyle: 1. Grup: Kepezspor-Artvin Hopaspor: 2-1, İnegöl Kafkasspor-52 Orduspor FK: 1-0. 2. Grup: Karşıyaka-Anadolu Üniversitesi: 1-0. 3. Grup: Silivrispor-Karaköprü Belediyespor: 1-0, Akhisarspor-Sivas Dört Eylül: 2-2.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Beşiktaş BOA, Nesibe Aydın'ı 89-71 yenerek 1-0 öne geçti. İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı, 25 Mart Pazartesi günü Nesibe Aydın'ın ev sahipliğinde oynanacak.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki down sendromlu cimnastikçiler, Antalya'da düzenlenen Trisome Oyunları'nda toplam 20 madalya kazanarak tarihi bir başarı elde etti. Artistik cimnastikte Alper Öztürk dünya şampiyonu olurken, Sümeyye Uruk da gümüş madalya kazandı. Ritmik cimnastikte ise Selin Naz Özcan 2 altın madalya ve genel tasnifte dünya ikincilik kupası elde etti.
Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu faaliyetleri içinde yer alan Ümitler Türkiye Kuraş Şampiyonası, Karaman'da başladı. Kazım Karabekir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada, 19 ilden 220 sporcu mücadele ediyor. Şampiyonaya ilginin yüksek olduğunu belirten Karadeniz, katılım gösteren sporcu, antrenör ve hakemlere başarı diledi. Organizasyon, yarın yapılacak müsabakalarla sona erecek.
Alanyasporlu futbolcular Efecan Karaca ve Joao Novais, Alanyaspor Store Mağazası'nda düzenlenen imza gününde taraftarlarla bir araya geldi. Taraftarlar, forma ve lisanslı ürünleri imzalattı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinlik mağaza önünde hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
Fenerbahçe, 27 Mart'ta düzenlenecek olan iftar yemeğine tüm eski başkanlarını ve yöneticilerini davet etti. Sarı-lacivertliler, bu organizasyonda 2 Nisan'daki Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı öncesinde, kulübün tüm önde gelenleriyle son kez fikir alışverişinde bulunmayı hedefliyor.
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