FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı-final play-in ikinci maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda İspanya'nın Spar Girona takımı ile karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE OPET ÜST ÜSTE 6. KEZ FINAL-FOUR'DA

Turun ilk karşılaşmasında rakibini evinde 87-69 mağlup eden sarı-lacivertliler, deplasmanda da rakibine 65-58'lik skorla üstünlük kurdu. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Opet, organizasyonda doğrudan yarı finale yükseldi. Sarı-lacivertliler, üst üste altıncı kez adını Final Four'a yazdırdı.

EN SKORER İSİMLER

Fenerbahçe Opet'te Iliana Rupert, attığı 21 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Onu 17 sayıyla Kayla McBride ve 12 sayıyla Emma Meesseman takip etti.

Salon: Pavello Fontajau

Hakemler: Nemanja Ninkovic (Sırbistan), Tomasz Wit Langowski (Polonya), Diogo Martins (Portekiz)

Spar Girona: Jocyte 3, Holm 12, Quevedo 5, Guerrero 7, Coulibaly 19, Mendes 7, Carter 5, Lopez, Ribas

Fenerbahçe Opet: Williams 8, Meesseman 12, Rupert 21, McBride 17, Allemand 3, Sevgi Uzun, Olcay Çakır 4, Alperi Onar, Milic

1. Periyot: 18-20

Devre: 32-32

3. Periyot: 50-53