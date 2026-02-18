Fenerbahçe, Orion Stars'ı Ağırlıyor

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası play-off turu rövanş maçında yarın Hollanda'nın Orion Stars ekibini konuk edecek.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Sarı-lacivertli takım, eşleşmedeki ilk maçta rakibini deplasmanda 3-1 yenmişti.
Fenerbahçe Medicana, yarın iki set kazanması halinde üst tura yükselecek.
