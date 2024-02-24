Fenerbahçe Parolapara, Arkas Spor'u 3-1 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Parolapara, Arkas Spor'u 3-1 mağlup etti

Fenerbahçe Parolapara, Arkas Spor\'u 3-1 mağlup etti

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Parolapara, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda konuk ettiği Arkas Spor'u 25-21, 25-19, 18-25, 25-23 setlerle 3-1 mağlup etti. Maç 106 dakika sürdü.

24.02.2024 16:53
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Salon: Burhan Felek Voleybol Salonu

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Selçuk Görmen

Fenerbahçe Parolapara: Yiğit Gülmezoğlu, Emre Savaş, Luburic, Kooy, Ghaziani, Murat Yenipazar (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen, Deniz Yılmaz)

Arkas Spor: Ertuğrul Metin, Ulaş Kıyak, Efe Mandıracı, Kartev, Grozer, Burutay Subaşı ( Ahmet Karataş, Halil Yücel, Ulaş Topbaşlı)

Setler: 25-21, 25-19, 18-25, 25-23

Süre: 106 dakika (27, 26, 23, 30)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Parolapara, konuk ettiği Arkas Spor'u 3-1 mağlup etti.

Kaynak: AA

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