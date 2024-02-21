Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda Asseco Resovia'ya mağlup oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda Asseco Resovia'ya mağlup oldu

Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda Asseco Resovia\'ya mağlup oldu

Erkekler CEV Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe Parolapara, Polonya'nın Asseco Resovia takımına deplasmanda 3-1 yenildi. Rövanş maçı ise 29 Şubat Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

21.02.2024 22:11  Güncelleme: 22:12
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Salon: RCWS Podpromie

Hakemler: Wouter de Baar (Hollanda), Volodymyr Paievskyi (Ukrayna)

Asseco Resovia: Mordyl, Drzyzga, Louati, Klos, Boyer, Cebulj (Potera, Bucki, Staszewski, Defalco)

Fenerbahçe Parolapara: Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy, Jelveh Ghaziani (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen, Penchev)

Setler: 25-12, 25-17, 22-25, 25-21

Süre: 100 dakika (21, 23, 29, 27)

Erkekler CEV Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda Polonya'nın Asseco Resovia ekibine 3-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın rövanşı, 29 Şubat Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda Asseco Resovia'ya mağlup oldu - Son Dakika

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