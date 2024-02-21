Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda Asseco Resovia\'ya mağlup oldu

Akaryakıtta çifte indirim! Gece yarısı fiyat göstergeleri değişti

Akaryakıtta EPDK'nın geçtiğimiz gün duyurduğu indirim pompaya yansıdı. Bu gece itibarıyla benzin 76 kuruş, motorin ise 1 lira 10 kuruş ucuzladı. İstanbul'da benzinin litresi 40 lira 46 kuruşa Ankara'da ise 41 lira 16 kuruşa düştü. Motorin ise İstanbul'da 42 lira 4 kuruşa, Ankara'da ise 42 lira 8 kuruşa indi.