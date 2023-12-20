Fenerbahçe Parolapara, Draisma Dynamo\'yu 3-0 yendi

Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Piotr Krol (Polonya), Veronica Papadopol (İtalya)
Fenerbahçe Parolapara: Ghaziani, Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu, Emre Savaş, Luburic, Dick Kooy (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Penchev, Caner Pekşen, Hasan Sıkar)
Draisma Dynamo: Abraham, Krook, Williams, Bakk, Va Zeist, de Weijer (Sward, Vander Schaaf, Van Solkema, Van Cooten, Lipke, Tijhuis)
Setler: 25-13, 25-17, 25-22
Süre: 69 dakika (20, 22, 27)
Voleybol Erkekler CEV Kupası'nın 8'li final (Son 16) turu rövanş maçında Fenerbahçe Parolapara, Hollanda'nın Draisma Dynamo ekibini 3-0 yendi.
Deplasmanda oynanan ilk maçı da 3-1 kazanan sarı-lacivertli ekip, adını play-off turuna yazdırdı.
Fenerbahçe, play-off etabında rövanşı yarın oynanacak SC Promotey (Ukrayna)-Partizan (Sırbistan) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Turun ilk maçında Ukrayna temsilcisi rakibini evinde 3-0 yenmişti.
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