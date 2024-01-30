Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Belçika'nın Greenyard Maaseik ekibiyle karşılaşacak.
Steengoed Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.
Karşılaşmayı İsviçre Voleybol Federasyonundan Philippe Enkerli ve Çekya Voleybol Federasyonundan Tomas Buchar yönetecek.
Play-off turunda Ukrayna'nın Prometey Dnipro takımıyla karşılaşan Fenerbahçe Parolapara, ilk maçı deplasmanda 3-1 kaybetmesine karşın, rakibini iç sahada 3-0 mağlup edip mücadeleyi altın sete taşıdı. Sarı-lacivertliler, altın seti kazanarak çeyrek finale çıkmayı başardı.
CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda çıktığı 6 maçta 2 galibiyet, 4 mağlubiyet alan Greenyard Maaseik, grubu üçüncü sırada tamamlayarak yoluna CEV Kupası çeyrek finalinde devam etti.
Rövanş mücadelesi 7 Şubat'ta Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek finalinde Greenyard Maaseik ile karşılaşacak - Son Dakika