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Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek finalinde Greenyard Maaseik ile karşılaşacak - Son Dakika
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Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek finalinde Greenyard Maaseik ile karşılaşacak

Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final ilk maçında Belçika'nın Greenyard Maaseik ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka, Steengoed Arena'da oynanacak ve TSİ 22.30'da başlayacak. Fenerbahçe Parolapara, altın seti kazanarak çeyrek finale çıkmayı başardı. Rövanş mücadelesi ise 7 Şubat'ta Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek finalinde Greenyard Maaseik ile karşılaşacak
30.01.2024 - 09:57,
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Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Belçika'nın Greenyard Maaseik ekibiyle karşılaşacak.

Steengoed Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.

Karşılaşmayı İsviçre Voleybol Federasyonundan Philippe Enkerli ve Çekya Voleybol Federasyonundan Tomas Buchar yönetecek.

Play-off turunda Ukrayna'nın Prometey Dnipro takımıyla karşılaşan Fenerbahçe Parolapara, ilk maçı deplasmanda 3-1 kaybetmesine karşın, rakibini iç sahada 3-0 mağlup edip mücadeleyi altın sete taşıdı. Sarı-lacivertliler, altın seti kazanarak çeyrek finale çıkmayı başardı.

CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda çıktığı 6 maçta 2 galibiyet, 4 mağlubiyet alan Greenyard Maaseik, grubu üçüncü sırada tamamlayarak yoluna CEV Kupası çeyrek finalinde devam etti.

Rövanş mücadelesi 7 Şubat'ta Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek finalinde Greenyard Maaseik ile karşılaşacak - Son Dakika
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