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Fenerbahçe Parolapara, Greenyard Maaseik'i 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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Fenerbahçe Parolapara, Greenyard Maaseik'i 3-0 mağlup etti

Fenerbahçe Parolapara, Greenyard Maaseik\'i 3-0 mağlup etti

Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, CEV Cup 4'lü Final ilk maçında deplasmanda Belçika temsilcisi Greenyard Maaseik takımını 22-25, 33-35 ve 16-25'lik setler sonucu 3-0 mağlup ederek avantajı kaptı. Bu turun rövanşı ise 7 Şubat Çarşamba günü saat 20.00'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

01.02.2024 00:53
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SALON: Steengoed Arena

HAKEMLER: Philippe Enkerli, Tomas Buchar

GREENYARD MAASEIK: Lindqvist, Polak, Berkhout, Bartos, İribarne, Hanzic, Cox, Perin (L), Vanker, Fornes

FENERBAHÇE PAROLAPARA: Kaan Gürbüz, Hasan Yeşilbudak (L), Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy, Yiğit Gülmezoğlu, Penchev, Murat Yenipazar, Caner Dengin (L), Jelveh Ghaziani

SETLER: 22-25, 33-35, 16-25

SÜRE: 111 dakika (30', 49', 32')

Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, CEV Cup 4'lü Final ilk maçında deplasmanda Belçika temsilcisi Greenyard Maaseik takımını 22-25, 33-35 ve 16-25'lik setler sonucu 3-0 mağlup ederek avantajı kaptı. Bu turun rövanşı ise 7 Şubat Çarşamba günü saat 20.00'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Fenerbahçe Parolapara, Greenyard Maaseik'i 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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