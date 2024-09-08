Fenerbahçe Petrol Ofisi, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET G.S.K.\'yı mağlup etti

Fenerbahçe Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ilk hafta maçında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET G.S.K.'yı 2-1 mağlup etti.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu ilk hafta maçında Fenerbahçe, Ankara Osmanlı Stadı'nda ABB Fomget GSK ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler mücadeleye Natalia, Zoe, Yaşam, Plummer, Ümran, Regina, Busem, Ece, Borgella, Karyna, Yağmur ilk 11'iyle başladı.
Fenerbahçe 9. dakikada Yağmur Uraz, 73. dakikada Ece Türkoğlu'nun golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Sarı-lacivertliler, ligin ikinci haftasında 15 Eylül Pazar günü Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde saat 16.00'da Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. - İSTANBUL
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