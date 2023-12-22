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Fenerbahçe Petrol Ofisi, Ece Türkoğlu'nu kadrosuna kattı - Son Dakika
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Fenerbahçe Petrol Ofisi, Ece Türkoğlu'nu kadrosuna kattı

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, orta saha oyuncusu Ece Türkoğlu'nu transfer etti. 24 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı. Fenerbahçe, transfer duyurusunda başarılar diledi.

Fenerbahçe Petrol Ofisi, Ece Türkoğlu\'nu kadrosuna kattı
22.12.2023 - 18:51,
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Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takım, orta saha oyuncusu Ece Türkoğlu'nu kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon Amerika Kolej Ligi takımlarından Old Dominion Üniversitesi'nde forma giyen 24 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fenerbahçe, transfer duyurusunda, "Oyuncumuza 'Kulübümüze hoş geldin' diyor, çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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