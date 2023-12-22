Fenerbahçe Petrol Ofisi, Ece Türkoğlu\'nu kadrosuna kattı

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İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi•
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takım, orta saha oyuncusu Ece Türkoğlu'nu kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon Amerika Kolej Ligi takımlarından Old Dominion Üniversitesi'nde forma giyen 24 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Fenerbahçe, transfer duyurusunda, "Oyuncumuza 'Kulübümüze hoş geldin' diyor, çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.
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