Fenerbahçe, Petrolul Ploieşti\'yi 2-1 mağlup etti

Spor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Romanya temsilcisi Petrolul Ploieşti ile yaptığı karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde yapılan karşılaşmaya teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde çıkan sarı-lacivertliler, Ertuğrul Çetin, Oosterwolde, Peres, Serdar Aziz, Yiğit Efe Demir, Mert Hakan Yandaş, Krunic, Fred, Kent, Cengiz Ünder ve Dzeko 11'iyle sahada yerini aldı.

Teknik direktör Mehmet Topal yönetimindeki konuk ekip ise Tudorie, Bratu, Grozav, Isfan, Dumitriu, Mateiu, Ricardo, Papp, Huja, Tolea ve Zima 11'i ile başladı.

Konuk ekip 35. dakikada Grozav'ın sol çaprazdan ceza sahasına gönderdiği topu Bratu'nun filelerle buluşturmasıyla 1-0 öne geçti.

41. dakikada ise Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Cengiz Ünder, savunmanın arkasına gönderdiği pasla ceza sahası sağ çaprazda Dzeko'yu topla buluşturdu. Dzeko'nun soluna çekip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İkinci yarı

İkinci yarıya 7 oyuncu değişikliğiyle başlayan Fenerbahçe'de Zeki Dursun, Levent Mercan, Umut Nayir, Emre Mor, Miha Zajc, Crespo ve Bartuğ Elmaz oyuna dahil oldu.

Sarı-lacivertliler 57. dakikada ceza yayının gerisinden serbest vuruş kazandı. Miha Zajc, düzgün bir vuruşla kalecinin sağından topu filelere göndererek skoru 2-1'e getirdi.

Fenerbahçe'de 63. dakikada Serdar Aziz'in yerine Yusuf Akçiçek, 75. dakikada Kent'in yerine Emirhan Arkutcu görev alırken, Romanya ekibinde ise 66. dakikada Ricardo-Denis Radu, 68. dakikada Mateiu-Jyry, 71. dakikada Isfan-Hanca, 76. dakikada Tudorie-Ilie, 88. dakikada Huja-Seto, 89. dakikada Grozav-Botogan değişikliği yapıldı.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu üyeleri Hamdi Akın, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Cenk Öztanık, Alper Alpoğlu ve Sportif Direktör Mario Branco, hazırlık maçını takip etmek üzere maç öncesi Topuk Yaylası kampına geldi.

Koç ve beraberindekileri taşıyan helikopter antrenman sahasının yanındaki piste indi. Başkan Koç ve yönetim kurulu üyeleri, daha sonra saha kenarında teknik direktör Mourinho ile bir araya geldi.