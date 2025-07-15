Fenerbahçe, Portekiz'de Çift Antrenmanla Hazırlıklara Devam Ediyor - Son Dakika
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Fenerbahçe, Portekiz'de Çift Antrenmanla Hazırlıklara Devam Ediyor

Fenerbahçe, Portekiz\'de Çift Antrenmanla Hazırlıklara Devam Ediyor
15.07.2025 23:18
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Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Portekiz'de çift antrenmanla sürdürdü.

2025-2026 sezonu hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe, günü gerçekleştirdiği çift antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki sabah antrenmanı ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman dar alanda çift kale maçlar ile taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

İlk 15 dakikası basına olarak gerçekleştirilen akşam idmanı ise, ısınma, koordinasyon, çabukluk ve pas çalışmalarıyla başladı. Ardından dayanıklılık hareketleri ve dar alanda yapılan çift kale maçlarla süren antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Jose Mourinho, Fenerbahçe, Portekiz, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Portekiz'de Çift Antrenmanla Hazırlıklara Devam Ediyor - Son Dakika

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