Fenerbahçe Portekiz Kampında İlk Antrenmanını Yaptı

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda çift kale maçlar ve taktiksel çalışmalarla noktalandı.
Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
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