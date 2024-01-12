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Fenerbahçe, Rade Krunic ile prensip anlaşmasına vardı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Rade Krunic ile prensip anlaşmasına vardı

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli futbolcu Rade Krunic ile prensip anlaşmasına vardığı bildirildi. Krunic'in İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrolünden geçerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Fenerbahçe, Rade Krunic ile prensip anlaşmasına vardı
12.01.2024 - 11:56,  Güncelleme: 11:58
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Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Bosna Hersekli futbolcu Rade Krunic, sarı-lacivertlilerle son görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'a geliyor. Krunic'i taşıyan uçak, 15.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na inecek.

Fenerbahçe, Rade Krunic transferinde mutlu sona yakın. Bosna Hersekli oyuncuyla prensip anlaşmasına varan sarı-lacivertliler, tecrübeli futbolcuyu İstanbul'a getiriyor. 30 yaşındaki futbolcu taşıyacak özel uçak, bugün Milano'dan havalanacak ve 15.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inecek.

Krunic'in, kısa sürede sağlık kontrolünden geçerek, kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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