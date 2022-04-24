Fenerbahçe rahat nefes alamıyor! Konyaspor, Malatya karşılaşmasında farkı korudu! - Son Dakika
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Fenerbahçe rahat nefes alamıyor! Konyaspor, Malatya karşılaşmasında farkı korudu!

24.04.2022 18:26

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi. Alınan bu sonuçla yeşil-beyazlılar, 2. sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki 2 puanlık farkını korudu.

Yeni Malatyaspor ile Konyaspor, Süper Lig'in 34. haftasında Yeni Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 3-2 kazandı.

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FENERBAHÇE İLE 2 PUANLIK FARKI KORUDULAR

Karşılaşmada Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 37. dakikada Ahmed Hasan ve 59. dakikada Nejc Skubic attı. Yeni Malatyaspor'un golleri ise 47. dakikada Benjamin Tetteh ve 63. dakikada penaltıdan Nouha Dicko'dan geldi. Mücadeleyi 3-2 kazanan yeşil-beyazlılar, 2. sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki 2 puanlık farkı korudu.

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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor: 2-3 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor: 2-3 Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Konyaspor: 2 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Konyaspor: 2 (İlk yarı)

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Son Dakika Spor Fenerbahçe rahat nefes alamıyor! Konyaspor, Malatya karşılaşmasında farkı korudu! - Son Dakika


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