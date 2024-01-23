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Fenerbahçe, RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve pas çalışmaları yapıldı. Fenerbahçe, maç öncesi kampa girdi ve mücadele yarın saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda başlayacak.

Fenerbahçe, RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklarını tamamladı
23.01.2024 - 19:41,
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Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve pas çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi. RAMS Başakşehir-Fenerbahçe mücadelesi, yarın saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda başlayacak.

Kaynak: AA
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