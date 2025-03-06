Fenerbahçe, Rangers'a 3-1 Mağlup Oldu - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Rangers'a 3-1 Mağlup Oldu

Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers'a 3-1 yenildi. Rövanş 13 Mart'ta.

06.03.2025 23:09
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(İSTANBUL)- Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Rangers'a 3-1 mağlup oldu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya temsilcisi Rangers ile sahasında karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayan maçı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetti.

Rangers, 6. dakikada Cyriel Dessers'in attığı golle Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti. Fenerbahçe Alexander Djiku'nun 30. dakikada attığı golle skora eşitliği getirdi ve durumu 1-1 yaptı. Vaclav Cerny'nin 42. ve 81. dakikalarda bulduğu golle Rangers fenerbahçe karşısında durumu 3-1'e getidi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahasında  Rangers'e 3-1 mağlup oldu.

Fenerbafçe rövanş maçını 13 Mart Perşembe günü İskoçya'da oynayacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Rangers'a 3-1 Mağlup Oldu - Son Dakika

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