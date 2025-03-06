Fenerbahçe, Rangers'a 3-1 Yenildi

Spor

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe evinde karşılaştığı İskoç ekibi Rangers'a 3-1'lik skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada sol kanattan ilerleyen Nicolas Raskin'in, Cyriel Dessers ile verkaç sonrasında ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta kaleci İrfan Can Eğribayat'tan seken topu kale önünde Dessers ağlara gönderdi. VAR'ın uyarısıyla maçın hakemi Alejandro Hernandez ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

57. dakikada Mert Müldür'ün sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Edin Dzeko'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Jack Butland'da kaldı.

58. dakikada sol kanattan Jefte'nin ara pasında defansın arkasına sarkan Cyriel Dessers'in ceza sahası içinde kaleci İrfan Can Eğribayat ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. VAR'ın uyarısıyla maçın hakemi Alejandro Hernandez ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

70. dakikada Allan Saint-Maximin'in sol kanattan pasında ceza sahası dışında topu alan Anderson Talisca'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin yanından dışarı çıktı.

71. dakikada Allan Saint-Maximin'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde savunmadan seken topu alan Youssef En-Nesyri'nin dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Jack Butland'da kaldı.

81. dakikada Nicolas Raskin'in kendi yarı sahasından uzun pasında defansın arkasına sarkan Vaclav Cerny'nin ceza sahası içine girip, kaleci İrfan Can Eğribayat ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3

90+1. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Edin Dzeko'nun pasında Anderson Talisca'nın ceza sahası içine girer girmez yaptığı vuruşta kaleci Jack Butland meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Hakemler: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Guadalupe Porras Ayuso

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü (Alexander Djiku dk. 16), Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek (Anderson Talisca dk. 46), Mert Müldür (İrfan Can Kahveci dk. 79), Sebastian Szymanski (Allan Saint-Maximin dk. 54), Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri

Yedekler: Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Mert Hakan Yandaş, Şükür Toğrak, Cenk Tosun

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Rangers: Jack Butland, James Tavernier, John Souttar, Robin Pröpper (Leon Balogun dk. 28), Rıdvan Yılmaz (Dujon Sterling dk. 76), Connor Barron, Nicolas Raskin, Jefte, Mohammed Diomande (Ianis Hagi dk. 76), Vaclav Cerny (Tom Lawrence dk. 88), Cyriel Dessers (Igmane Hamza dk. 88)

Yedekler: Liam Kelly, Clinton Nsiala-Makengo, Nedim Bajrami, Ross McCausland, Bailey Rice, Findlay Curtis, Danilo

Teknik Direktör: Barry Ferguson

Goller: Alexander Djiku (dk. 30) (Fenerbahçe), Cyriel Dessers (dk. 6), Vaclav Cerny (dk. 42 ve 81) (Rangers)

Sarı kartlar: Anderson Talisca (Fenerbahçe), John Souttar (Rangers) - İSTANBUL