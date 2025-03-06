Fenerbahçe, Rangers'e 2-1 Yenik - Son Dakika
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Fenerbahçe, Rangers'e 2-1 Yenik

Fenerbahçe, Rangers\'e 2-1 Yenik

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Rangers ile ilk yarıyı 2-1 geride tamamladı.

06.03.2025 21:53
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe evine İskoç ekibi Rangers ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısını sarı-lacivertliler 2-1'lik skorla geride tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Sebastian Szymanski'nin ceza yayında kaptırdığı top sonrasında oluşan karambolde topu önünde bulan Cyriel Dessers'ın, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı geçerek ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

18. dakikada Sofyan Amrabat'ın ceza sahası dışı sağ tarafından ortasında ceza sahası içinde Youssef En-Nesyri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

19. dakikada Filip Kostic'in sol taraftan ceza sahası içine girip pasında penaltı noktası yakınında topla buluşan Youssef En-Nesyri'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

23. dakikada Filip Kostic'in ceza sahası içi sol tarafından ortasında penaltı noktası yakınında topla buluşan Youssef En-Nesyri, göğsüyle pasını Edin Dzeko'ya aktardı. Dzeko'nun bekletmeden vuruşunda kaleci Jack Butland meşin yuvarlağı kornere çeldi.

30. dakikada Sebastian Szymanski'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte savunmadan seken topa arka direkte bulunan Alexander Djiku'nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

42. dakikada orta sahadan topla hızla ilerleyen Vaclav Cerny, ceza sahası içi sağ tarafında bulunan Cyriel Dessers ile verkaç yaptı. Pozisyonun devamında arka direkte topla buluşan Cerny, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

Hakemler: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Guadalupe Porras Ayuso

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü (Alexander Djiku dk. 16), Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Mert Müldür, Sebastian Szymanski, Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri

Yedekler: Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Şükür Toğrak, Anderson Talisca, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Rangers: Jack Butland, James Tavernier, John Souttar, Robin Pröpper (Leon Balogun dk. 28), Rıdvan Yılmaz, Connor Barron, Nicolas Raskin, Jefte, Mohammed Diomande, Vaclav Cerny, Cyriel Dessers

Yedekler: Liam Kelly, Clinton Nsiala-Makengo, Dujon Sterling, Nedim Bajrami, Igmane Hamza, Ianis Hagi, Ross McCausland, Tom Lawrence, Bailey Rice, Findlay Curtis, Danilo

Teknik Direktör: Barry Ferguson

Goller: Alexander Djiku (dk. 30) (Fenerbahçe), Cyriel Dessers (dk. 6), Vaclav Cerny (dk. 42) (Rangers) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Alexander Djiku, Fenerbahçe, Rangers, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Rangers'e 2-1 Yenik - Son Dakika

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