3-2 sarı-lacivertlilerin kazandığı Fenerbahçe-Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından iki takım oyuncuları arasında arbede yaşandı.
Tivibu Spor'da yer alan habere göre; Burak Kapacak, Mert Hakan Yandaş ve Samet Akaydin olaya dahil olan isimler arasında yer aldı.
Kavganın nedeni henüz tam olarak bilinmiyor ancak polis ekiplerinin ve çevredekilerin müdahalesi ile futbolcular güçlükle sakinleştirildi. Sosyal medyada paylaşılan videolarda polis ekiplerinin Mert Hakan Yandaş'ı otopark dışına çıkardığı görüntülendi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe-Rizespor maçından sonra herkes birbirine girdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (8)