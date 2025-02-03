Fenerbahçe-Rizespor maçından sonra herkes birbirine girdi - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe-Rizespor maçından sonra herkes birbirine girdi

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Fenerbahçe ile Rizespor futbolcuları arasında maç sonu otopark alanında arbede yaşandı. Burak Kapacak, Mert Hakan Yandaş ve Samet Akaydin olaya dahil olan isimler arasında yer aldı. Polis ekiplerinin ve çevredekilerin müdahalesi ile futbolcular güçlükle sakinleştirildi.

03.02.2025 07:11  Güncelleme: 07:37
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3-2 sarı-lacivertlilerin kazandığı Fenerbahçe-Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından iki takım oyuncuları arasında arbede yaşandı.

MERT HAKAN VE SAMET AKAYDİN DE ORDAYDI

Tivibu Spor'da yer alan habere göre; Burak Kapacak, Mert Hakan Yandaş ve Samet Akaydin olaya dahil olan isimler arasında yer aldı.

POLİS ZOR AYIRDI

Kavganın nedeni henüz tam olarak bilinmiyor ancak polis ekiplerinin ve çevredekilerin müdahalesi ile futbolcular güçlükle sakinleştirildi. Sosyal medyada paylaşılan videolarda polis ekiplerinin Mert Hakan Yandaş'ı otopark dışına çıkardığı görüntülendi.

Fenerbahçe-Rizespor maçından sonra herkes birbirine girdi

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Son Dakika Spor Fenerbahçe-Rizespor maçından sonra herkes birbirine girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • bülent C.:
    Yinemi Mert Hakan her olayın altından bu çıkıyor. Futbol ve sporla alakası yok. 48 13 Yanıtla
  • ferhat eser:
    şikeli maç diyolar bu maç için rizespor hükmen galip yada tekrar istiyecekmis 27 23 Yanıtla
  • Seko:
    Mert Hakan Türk futbolundan temizlenmeli her maçta kavga küfür gençlere kötü örnek 13 3 Yanıtla
  • Doğan Avcı:
    Samet kuyruk acın mı var 1 7 Yanıtla
  • Volkan Aka:
    Mert Hakan Yandaş Adam Gibi Adam 1 5 Yanıtla
  • Burak Yorulmaz:
    M.H.Y varsa kavga değildi o, olaa olsa ti dalaşıdır. kavga olsa MHY duramaz :) 3 0 Yanıtla
  • fikret :
    fenerbahçe KAPATILSIN.. 1 1 Yanıtla
  • 6490203:
    tff ve Ali koçta gülerek izliyorlar iyi zabahlar 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe-Rizespor maçından sonra herkes birbirine girdi - Son Dakika
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