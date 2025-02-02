Fenerbahçe, Rizespor'u 3-2 Yendi - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Rizespor'u 3-2 Yendi

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 3-2'lik skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

02.02.2025 22:17
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Stat: Ülker

Hakemler: Burak Pakkan, Kerem Ersoy, Samet Çiçek

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Levent Mercan (Dk. 61 Talisca), Carlos (Dk. 81 Cenk Tosun), Skriniar, Kostic (Dk. 72 İrfan Can Kahveci), Fred, Amrabat (Dk. 46 Tadic), Oğuz Aydın, Szymanski, Dzeko, En-Nesyri

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Mithat Pala, Mocsi (Dk. 90+7 Varesanovic), Samet Akaydin, Nojer (Dk. 88 Ayberk Karapo), Papanikolaou, Hadziahmetovic (Dk. 83 Buljubasic), Ghezzal, Olawoyin, Akintola (Dk. 90+7 Emrecan Bulut), Sowe (Dk. 88 Jurecka)

Goller: Dk. 6 ve Dk. 13 Sowe (Çaykur Rizespor), Dk. 45+8 (Penaltıdan) ve Dk. 79 Dzeko, Dk. 89 En-Nesyri (Fenerbahçe)

Kırmızı kartlar: Dk. 45+6 Olawoyin, Dk. 78 Ghezzal (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 37 Mocsi, Dk. 72 Sowe (Çaykur Rizespor), Dk. 34 Mert Hakan Yandaş (Yedek kulübesinde), Dk. 45+3 Amrabat, Dk. 81 İsmail Yüksek (Yedek kulübede), Dk. 84 İrfan Can Kahveci, Dk. 89 En-Nesyri (Fenerbahçe)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi.

54. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Tadic'in ortasında ceza sahası içine hareketlenen En-Nesyri kafayla kale sahası önündeki Dzeko'ya indirdi. Bu futbolcunun dönerek vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

56. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Çaykur Rizespor savunmasının uzaklaştırmakta zorlandığı topu Szymanski, ceza sahası dışı sağ çaprazındaki Dzeko'ya aktardı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda kaleci Tarık'ın da müdahale ettiği meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

75. dakikada Fenerbahçe net pozisyonda kaleci Tarık'ı geçemedi. Oğuz'un soldan pasında topla buluşan Szymanski, arka direğe hareketlenen En-Nesyri'ye ortaladı. Bu futbolcunun uçarak kafa vuruşunda kaleci Tarık, yakın mesafeden gole izin vermedi.

76. dakikada Oğuz Aydın'ın soldan ortasında Talisca kafayla Dzeko'ya indirdi. Bu futbolcunun sert şutunda top üst direkten geri döndü.

77. dakikada Fenerbahçe bir kez daha direğe takıldı. Fred'in pasında soldan ceza sahasına giren Oğuz Aydın'ın çaprazdan vuruşunda üst direkten dönen top İrfan Can Kahveci'de kaldı. Bu oyuncunun şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

78. dakikada Çaykur Rizespor 9 kişi kaldı. Oyundan çıkmak için hazırlanan Rachid Ghezzal, yavaş hareket ettiği gerekçesiyle 2. sarı kartı görerek oyun dışı kaldı.

79. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Soldan yapılan ortada En-Nesyri kafayla Talisca'ya indirdi. Brezilyalı futbolcunun şutunda savunmadan dönen meşin yuvarlak Dzeko'nun önünde kaldı. Bu oyuncu yakın mesafeden topu ağlar yolladı: 2-2.

85. dakikada Fenerbahçe'nin dördüncü şutu direkten döndü. İrfan Can Kahveci'nin pasında topu alan Talisca, uzak mesafeden sert vurdu, üst direğe çarpan top auta çıktı.

89. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Tadic, kale sahasına hareketlenen En-Nesyri'ye ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Faslı futbolcu kafayla topu filelere gönderdi: 3-2.

Fenerbahçe, ilk yarısını 2-1 geride tamamladığı müsabakadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Rizespor'u 3-2 Yendi - Son Dakika

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