Fenerbahçe Roma ile 1-1 berabere kaldı, evinde İtalyanlara 4 maçtır kaybetmiyor - Son Dakika
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Fenerbahçe Roma ile 1-1 berabere kaldı, evinde İtalyanlara 4 maçtır kaybetmiyor

Fenerbahçe Roma ile 1-1 berabere kaldı, evinde İtalyanlara 4 maçtır kaybetmiyor
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UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Roma ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, evinde İtalyan ekiplerine karşı son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Kadıköy'de Roma ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, evinde İtalyan ekiplerine karşı son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Roma ile karşılaştı. Müsabaka karşılıklı atılan gollerle 1-1 sonuçlandı.

Sarı-lacivertliler, İtalyan ekiplerine karşı 16. randevusuna çıktı. Sarı-lacivertliler bu süreçte; Juventus, Milan, Inter, Parma, Atalanta, Fiorentina, Lazio, Palermo ve Roma ile karşılaştı. Bu müsabakalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 10 mağlubiyet yaşadı.

Taraftarı önünde son mağlubiyetini 23 Kasım 2005'te Milan'a karşı alan Kanarya, sonrasında oynadığı 3 maçta galibiyet elde eden Fenerbahçe, bugün beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte Palermo, Inter ve Lazio'yu mağlup etmeyi başardı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Roma ile 1-1 berabere kaldı, evinde İtalyanlara 4 maçtır kaybetmiyor - Son Dakika

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