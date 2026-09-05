Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'a 2-1 kaybetti, derbi serisi sona erdi
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, evinde Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler 1-0 öne geçtiği derbiden puansız ayrılırken, geçen sezonki iki galibiyet serisi de böylece sona erdi.
Fenerbahçe, evinde Beşiktaş'a 2-1 mağlup olurken, ezeli rakibine karşı 2 maç sonra yenilgi yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler 1-0 öne geçtiği derbiyi 2-1'lik skorla kaybetti. Geçtiğimiz sezon ezeli rakibine karşı ligde oynadığı 2 maçtan da galip ayrılan Kanarya, bugün aldığı mağlubiyetle birlikte serisi de sona erdi.
Kaynak: İHA
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