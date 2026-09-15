Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü sahasında Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Can Bartu Tesisleri'ndeki idmanı teknik direktör İsmail Kartal yönetirken, Gaziantep FK maçında ilk 11'de başlayan oyuncular günü yenilenmeyle geçirdi.
Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü sahasında Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi. Salonda core çalışmalarıyla başlayıp sahada devam eden idmanda futbolcular, dar alanda çift kale maçın ardından bireysel çalışmalar yaptı.
Süper Lig'in 5. haftasında dün deplasmanda 0-0 berabere biten Gaziantep FK maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakika üzeri süre alan oyuncular, günü yenilenmeyle geçirdi.
Fenerbahçe, Eyüpspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
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