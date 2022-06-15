Fenerbahçe, Jesus yönetiminde sahaya indi - Son Dakika
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Fenerbahçe, Jesus yönetiminde sahaya indi

15.06.2022 11:35
Fenerbahçe, Jesus yönetiminde sahaya indi

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk saha çalışmasını gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk saha çalışmasını gerçekleştirdi.

Samandıra Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takımda bulunan ve izinli futbolcuların yanı sıra sakatlık ve tedavi süreci devam eden Arda Güler ile Miguel Crespo katılmadı. Antrenman öncesinde takımla bir toplantı gerçekleştiren Portekizli teknik adam, futbolcularına ekibini tanıttı. Sahada gerçekleştirilen antrenmanda yeni transfer Lincoln Henrique de sarı-lacivertli takımla ilk kez çalıştı. Antrenmanda genç oyuncular dışında kalan isimler yoyo testinden geçirildi.

JESUS'UN EKİBİ BELLİ OLDUFenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus'un teknik ekibi de netlik kazandı. Mehmet Aurellio ile Mario Branco'nun görev tanımını oyuncularına aktaran 67 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'ye kazanmak için geldiğini oyuncularına anlattı. Jesus'un teknik ekibindeki isimler ve görevleri şu şekilde;Jorge Jesus (Teknik Direktör)Joao de Deus (Yardımcı Antrenör)Marcio Sampaio (Atletik Performans Antrenörü)Tiago Oliveira (Yardımcı Antrenör)Gil Henriques (Maç Analisti)Rodrigo Araujo (Video Analist)Mario Branco (Operasyon Direktörü)Carlos Bruno (Atletik Performans Antrenörü)Mehmet Aurelio (Teknik Menajer)

Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

- İstanbul
Fenerbahçe, Jesus yönetiminde sahaya indi
Fenerbahçe, Jesus yönetiminde sahaya indi
Fenerbahçe, Jesus yönetiminde sahaya indi
Fenerbahçe, Jesus yönetiminde sahaya indi
Fenerbahçe, Jesus yönetiminde sahaya indi
YORUMLAR
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Vali Pehlivan, kuvvetli yağış uyarılarının ardından saha indi Vali Pehlivan, kuvvetli yağış uyarılarının ardından saha indi Fenerbahçe'nin prensipte anlaşma sağladığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique, saat 18.30'da İstanbul'da olacak. Fenerbahçe'nin prensipte anlaşma sağladığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique, saat 18.30'da İstanbul'da olacak.
Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

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