Fenerbahçe, sakatlanan Nathan Ake için yaklaşık 3 haftalık tedavi süresi öngördü

Fenerbahçe, sakatlanan Nathan Ake için yaklaşık 3 haftalık tedavi süresi öngördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe, Slavia Prag karşılaşmasında sakatlanan Nathan Ake'nin sağ bacak arka adalesinde orta düzeyli zorlanma ve ödem tespit edildiğini açıkladı. Kulüp, futbolcunun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 hafta sürmesini öngörüyor.
Fenerbahçe: "Slavia Prag karşılaşmasında sakatlık yaşayan futbolcumuz Nathan Ake'nin, sağ bacak arka adalesinde orta düzeyli zorlanma ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 hafta sürmesi öngörülmektedir."
Kaynak: İHA
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