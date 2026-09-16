Fenerbahçe, sakatlığı atlatan Asensio'nun Eyüpspor kadrosunda olacağını duyurdu - Son Dakika
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Fenerbahçe, sakatlığı atlatan Asensio'nun Eyüpspor kadrosunda olacağını duyurdu

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Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor maçında sakatlanan Marco Asensio'nun 20 Eylül Pazar günü oynanacak Eyüpspor mücadelesinde kadroda yer alacağını açıkladı. Kulüp, İspanyol futbolcunun maç kadrosuna dönecek fiziksel seviyeye ulaşması için bireysel antrenmanlarını sürdürdüğünü bildirdi.

Fenerbahçe, İspanyol futbolcusu Marco Asensio'nun Eyüpspor mücadelesinde kadroya dahil olacağını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, 22 Ağustos'ta TÜMOSAN Konyaspor ile oynanan Süper Lig mücadelesinde sakatlanan Asensio'nun sakatlığını atlatarak maç kadrosuna dönecek fiziksel seviyeye ulaşması için bireysel antrenmanlarını sürdürdüğü bildirildi.

Açıklamada, Asensio'nun yarın ve cuma günü yapılacak antrenmanların bir bölümüne katılacağı, 20 Eylül Pazar günü oynanacak Eyüpspor müsabakasında ise kadroda yer alacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
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