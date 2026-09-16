Fenerbahçe, sakatlığı geçen Asensio'nun Eyüpspor maç kadrosunda olduğunu duyurdu - Son Dakika
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Fenerbahçe, sakatlığı geçen Asensio'nun Eyüpspor maç kadrosunda olduğunu duyurdu

Fenerbahçe, sakatlığı geçen Asensio\'nun Eyüpspor maç kadrosunda olduğunu duyurdu
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Fenerbahçe, 22 Ağustos 2026'da Konyaspor maçında sakatlanan Marco Asensio'nun tedavisinin tamamlandığını ve 20 Eylül'de Eyüpspor ile oynanacak maçın kadrosunda yer alacağını açıkladı. İspanyol futbolcu, 19 Eylül'de takım antrenmanlarına tam katılım sağlayacak.

Fenerbahçe, sakatlığından dolayı bir süredir oynayamayan İspanyol futbolcu Marco Asensio'nun bireysel çalışmalarını sürdürdüğü ve hafta sonu Eyüpspor maçının kadrosunda yer alacağını açıkladı.

Fenerbahçe, İspanyol futbolcu Marco Asensio'nun sağlık durumuna ilişkin bilgilendirmede bulundu. Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"22 Ağustos 2026 tarihinde Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlık yaşayan futbolcumuz Marco Asensio'nun tedavisi, sağlık ekibimiz tarafından planlanan program doğrultusunda titizlikle yürütülmüştür. Oyuncumuz, tedavisi devam ederken maç kadrosuna dönebilecek fiziksel seviyeye ulaşmak için bireysel antrenmanlarını sürdürmüştür. Bugün yapılan tetkikler ve sağlık değerlendirmeleri sonucunda, maç kadrosunda yer almasına engel bir durum bulunmadığı tespit edilmiştir. Marco Asensio, 17 ve 18 Eylül'de antrenmanların bir bölümüne takımla katılarak, bireysel çalışmalarını sürdürecektir. 19 Eylül'de takım antrenmanlarına tam katılım sağlayacak olan futbolcumuz, 20 Eylül 2026 tarihinde Eyüpspor ile oynayacağımız karşılaşmanın kadrosunda yer alacaktır."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, sakatlığı geçen Asensio'nun Eyüpspor maç kadrosunda olduğunu duyurdu - Son Dakika

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