Fenerbahçe, Samet Akaydin için TFF'ye yüklendi: Bize bakış açısının en net göstergesi - Son Dakika
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Fenerbahçe, Samet Akaydin için TFF'ye yüklendi: Bize bakış açısının en net göstergesi

23.05.2023 12:43

Fenerbahçeli Samet Akaydin'in Trabzonspor maçında "Tükürmesi" sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilmesine sarı-lacivertli kulüp adeta yaylım ateşinde bulundu. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Milli takımımızın da formasını terleten bir futbolcunun iftira ile kamuoyu önüne atılması, TFF'nin Fenerbahçe'ye bakış açısının en net göstergesidir." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçeli Samet Akaydin'in gol sevincinde secdeye giden Trabzonsporlu futbolcu Trezeguet'ye tükürdüğü iddia edilmişti. Görüntülerin ortaya çıkması sonrası milli futbolcunun PFDK'ye sevk edilmesine Fenerbahçe sert tepki gösterdi.

"TÜRK FUTBOLU ADINA TARİHİ BİR SKANDALDIR"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "TFF Hukuk Müşavirliği'nin, futbolcumuz Samet Akaydın'ı kamera görüntülerinde eylemi yapmadığı net bir şekilde ispatlı olmasına rağmen sosyal medyada tribünden çekilmiş manipülatif bir görüntü servis edilmesi ve takiben sosyal medyada oluşturulan algı neticesinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etmesi Türk futbolu adına tarihi bir skandaldır.

"FENERBAHÇE'YE BAKIŞ AÇISININ EN NET GÖSTERGESİDİR "

Sorunsuz ve dostane ortamda geçen bir maçta, hiçbir maç raporunda yer almayan ve gerçek olmayan bir gündem üzerinden, Trabzon'da doğmuş, Trabzonspor altyapısında yetişmiş, milli takımımızın da formasını terleten bir futbolcunun iftira ile kamuoyu önüne atılması, TFF'nin Fenerbahçe'ye bakış açısının en net göstergesidir.

"BU HUKUKSUZLUĞUN DERHAL ÇÖZÜMLENMESİNİ BEKLİYORUZ"

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; Bu sevkte imzası olan TFF Hukuk Müşavirliği başta olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu çatısı altında görev yapan her bir yetkiliye çağrıda bulunuyor; bu hukuksuzluğun derhal çözümlenmesini bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

YORUMLAR
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Samet Akaydin için TFF'ye yüklendi: Bize bakış açısının en net göstergesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Samet Akaydin için TFF'ye yüklendi: Bize bakış açısının en net göstergesi - Son Dakika
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