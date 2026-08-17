Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi İçin Hazır - Son Dakika
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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi İçin Hazır

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Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'nin Lyon karşısında avantaj elde etmek istediğini belirtti.

FENERBAHÇELİ Kerem Aktürkoğlu, "Fenerbahçe olarak beklentimiz tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek. Camiamızın ve taraftarımızın uzun zamandır en büyük hedefi bu. Önümüzde iki tane 90 dakika var. Biz maç maç gideceğiz. Yarınki maçta avantaj elde etmek istiyoruz. Umarım yarın Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefimiz doğrultusunda güzel bir başarı elde ederiz" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın Fransa ekibi Lyon'u konuk edecek. Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu. Yarınki maçta avantajlı bir skor elde etmek istediklerini belirten Kerem Aktürkoğlu, "Fenerbahçe olarak beklentimiz tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek. Camiamızın ve taraftarımızın uzun zamandır en büyük hedefi bu. Önümüzde iki tane 90 dakika var. Biz maç maç gideceğiz. Yarınki maçta güzel bir avantaj elde etmek istiyoruz. Umarım yarın Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefimiz doğrultusunda güzel bir başarı elde ederiz" ifadelerini kullandı.

'LİGE İYİ BAŞLAMAK İSTİYORDUK'

Gençlerbirliği karşısında alınan mağlubiyet hakkında konuşan Kerem, "Tabii ki lige iyi başlamak istiyorduk. Başaramadık, olmadı. Bu sorumluluk bize ait. Gerekli dersleri çıkardığımızı düşünüyorum. Hocamızla ve kendi aramızda konuştuk. Lige iyi başlamak önemliydi ama olmadı. Önümüzde reaksiyon verebileceğimiz çok önemli maç var. Ben bunu yapabilecek bir takıma ve kaliteye sahip olduğumuzu düşünüyorum. Fenerbahçe'de oynuyorsanız baskı olacak. Büyük takımda oynuyorsanız baskıları idare edebilmeniz lazım. Ben baskıları olumsuz görmüyorum. Bir fırsat olarak görüyorum. Şampiyonlar Ligi hasreti var. Bunu başaran ekibin parçası olmak bunu olumluya çevirmektir. Yarın takım arkadaşlarıma, camiama, taraftarıma, hocamıza güveniyorum" sözlerini sarf etti.

'ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN BAŞARISI'

Kiminle oynadığının önemi olmadığını ve önemli olanın takım başarısı olduğuna değinen 27 yaşındaki futbolcu, "Ben oynadığım tüm takım arkadaşlarımdan sahada öğrendiğim farklı şeyler oluyor. Kimin oynadığı çok önemli değil. Bizim bir hedefimiz var. Bu doğrultuda sahaya neler verebilirizi konuşuyoruz. Levent de Archie de benden genç. Sürekli onlarla iletişim halindeyim. Saha içinde de kimle oynarsam oynayayım iyi anlaştığımı düşünüyorum. Önemli olan takımın başarısı. Bence gayet iyi ilerliyoruz. Son maç bir nazarlık olsun" dedi.

'ELEŞTİRİYİ OLUMLU TARAFA ÇEVİRECEK OLAN SİZSİNİZ'

Kerem Aktürkoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim eleştirilmediğim hiçbir dönem yoktur. Ben eleştirileri olumsuz olarak kendime yüklemek istemiyorum. Bunu fırsat olarak görüyorum. Eleştiriyi olumlu tarafa çevirecek olan sizsiniz. Futbolculukta her zaman iyi günler yok. Kötü günler de var. Büyük takımları ve oyuncuları ayıran şey bu zamanlarda verdikleri reaksiyondur. Yarın bu büyük bir fırsat. O maç bitti. Önümüzde çok önemli bir Lyon maçı var. Olumlu sonuçla bu havayı değiştirmek istiyoruz. Tabii ki pivot veya normal santrforla oynamak her futbolcu için değerlidir. Ben de o profilde oyuncularla daha rahat ediyorum. Talisca da en golcü futbolcu. Ona da haksızlık olur. Belki de forvet oynayan oyunculardan daha iyi performans gösteriyor. Yarın da kim oynarsa oynasın takımı için en iyi şekilde mücadele edecektir."

'7 NUMARAYI SEVİYORUM'

Yeni sezonda 7 numaralı formayı giyecek olması hakkında konuşan Kerem, "7 numarayı seviyorum. Fred ile de konuşmuştum. O da bu isteğimi olumlu karşıladı. Ayrıldıktan sonra da giymeyi istedim. 9 numara daha bir santrfor numarası" sözlerini kullandı.

'TARAFTARIMIZIN DESTEĞİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Taraftar desteğinin öneminden bahseden Kerem, "Taraftarımızın desteği bizim için çok önemli. Onlar bize çok fazla katkı ve destek veriyor. Bizi inanılmaz hücumda ve savunmada ayrı bir güç katıyor. Yarınki maçta da taraftarımız sonuna kadar katkı sağlayacaktır. Biz de en iyi şekilde performans sergileyeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe, Futbol, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi İçin Hazır - Son Dakika

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