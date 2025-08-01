Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Kadrosunu Açıkladı - Son Dakika
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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Kadrosunu Açıkladı

01.08.2025 17:11
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Fenerbahçe, yeni transferlerle birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunu bildirdi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi için kadrosunu bildirdi.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yeni transferlerden Nelson Semedo ve Milan Skriniar kadroda yer aldı. Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao ise bildirilen kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin listesinde şu oyuncular bulunuyor: İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Kadrosunu Açıkladı - Son Dakika

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