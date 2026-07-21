Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 Galip

Fenerbahçe, 2026-2027 sezonu ilk resmi maçını UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Gornik Zabrze ile oynarken, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi konuk etti. Sarı-lacivertliler yeni sezonun ilk maçını da taraftarı önünde oynadı. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki takım, rakibini Talisca'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Tribünleri tıklım tıklım dolduran taraftarlar 90 dakika destek verirken son düdükle birlikte de takımı alkışladı. - İSTANBUL