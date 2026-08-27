Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde

FENERBAHÇE Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi'ne girmeye hak kazandık. Camiamıza hayırlı olsun. Ülkemize de hayırlı olsun. Gelen tüm taraftarlara teşekkür ediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak bize şampiyonluk yolunda ayrıca motivasyon kazandıracak" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon'u 2-1 mağlup ederek lig aşamasına yükseldi. Bu maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. İyi çalıştıklarını ve kendi oyunlarını oynadıklarını söyleyen İsmail Kartal, "İlk maçta rakibi iyi tanıdığımızı, ekip olarak dersimize iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Rakibin de bizi iyi analiz ettiğini biliyorduk. İki takım da maçtan önce birbirimizi nasıl yenebiliriz diye planlar yaptı. Biz kazanmak için geldik. Kazanmak için neler yapmamız gerektiğiyle ilgili antrenmanlara ağırlık verdik. Analizlerle oyuncularımıza rakibi anlattık, çalışmalar yaptık. Çok kısa saha çalışmalarımız oldu. Kendi futbolumuzu oynamak için sahaya çıktık, cesur oynadık. Kendimize güvendik. Kazanmaya geldiğimizi hissettirmemiz gerekiyordu. Oyunun başı iyi geçti. İlk yarı sonuna doğru biraz geri yaslandık rakip de üstümüze geldi. İkinci yarı yaptığımız uyarılarla oyuncularımızın tekrar toparlanmasını sağladık. Normal oyuna dönmemiz gerektiğin konuştuk. Öyle de oldu. İkinci yarı 3 net pozisyon var. Maçı erken koparabilirdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi'ne girmeye hak kazandık. Camiamıza hayırlı olsun. Ülkemize de hayırlı olsun. Gelen tüm taraftarlara teşekkür ediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak bize şampiyonluk yolunda ayrıca motivasyon kazandıracak. Ekonomik katkı da sağlayacak" ifadelerini kullandı.

'ŞU AN GÜZEL BİR SİNERJİ YAKALADIK'

Oyuncularına ve ekibine olan güveninden bahseden İsmail Kartal, "Benim rahatlığım ekibime güvenmem. İkincisi oyuncularıma güvenmem. Oyuncularımla aramızda çok iyi bir bağ var. Gerek antrenmanlarımız gerek ekibimizle, onlarla kurduğumuz ilişkiler var. Bugün dünyada pozitif futbol oynayan büyük takımların antrenman teknikleriyle oyuncularımı antrene ediyorum. Oyuncularım bunu görüyor. Birlikte şu an güzel bir sinerji yakaladık. Bu sakinliğimi onlara göstererek, panik yapmadan kendi oyunlarını oynamaları gerektiğini söyledim. Rahattım o yüzden. Dışarıda bir panik havası olsa belki de istediğimiz oyunu oynayamazdık. Bu enerji geçmesi için böyle davranmak zorundaydım. Bu tip maçlar büyük maçlar. Bu enerjiyi vermeye çalıştım, verdiğimi düşünüyorum" sözlerini sarf etti.

'BU TAKIMI ŞAMPİYON YAPMAK, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BAŞARILI OLMAK İSTİYORUZ'

Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istediklerine değinen İsmail Kartal, "Başkanın, yönetimin yaklaşımı bana pozitif. Taraftarımızın sevgisi de öyle. Ben de onları mutlu etmek için çalışıyorum. Bu takımı şampiyon yapmak, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyoruz. Oyuncularımızla güzel sinerji yakaladım. Ben bunun böyle devam edeceğini düşünüyorum" dedi.

Maç sonunda yaşanan sevinçten bahseden Kartal, "Büyük mutluluk vardı. Oyuncularım şarkılar söylüyordu. Bu bitti. Samsun maçına en iyi şekilde hazırlanmaya devam edeceğiz" sözlerini kullandı.

'BAŞARIYI DA BAŞARISIZLIĞI DA ABARTIYORUZ'

Zaman zaman kendisine gelen eleştiriler hakkında konuşan Kartal, "Eleştiri doğal. Objektif eleştiriye açığız. Linçleyerek, itibarsızlaştırarak yanlış haberler yapılmasına karşıyım. Çok fazla takip etmiyorum. Başarıyı da başarısızlığı da abartıyoruz. Bunlar doğru değil. Biz ekibimizle ne yaptığımızı biliyoruz. Dünya futbolunda pozitif futbolun içindeyiz. Biz 99 puanı da bu ekiple aldık. Bizi itibarsızlaştırmak için yapıyorlar. Bunları yapanlar sonunda biz Fenerbahçeliyiz diyorlar. O zaman bize destek verin gerçek Fenerbahçeliyseniz. Siz nasıl Fenerbahçelisiniz ' Bizimle misiniz değil misiniz ' Ben bunlarla ilgili yakında açıklama yapacağım. Taraftarlara isim isim vereceğim. Herkes bilsin. Bize destek verin görelim. Fenerbahçelilik böyle olmaz ki. Fenerbahçelilik demek kulübünü futbolcusunu antrenörünü başkanını korumak demek. Guendouzi'ye destek çıkıldı. Takımdaşlık böyle bir şeydir. Oyuncularımla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Şampiyonlar Ligi'ne girmeye hak kazandık. Bu akşam galip geldik. Bu bizim işimiz. Biz duran toptan 5 gol attık. 2'si penaltı ama onları da duran toptan elde ettik. Bu akşam 7 oldu. Bunları çalışıyoruz. Bu akşam penaltılara kalabilir diye ona da hazırlıklıydık. Tüm hazırlıklarla buraya geldik. Kendimizden emindik. Emek veriyoruz, çocuklar da ellerinden geleni yapıyor. Bu çalışmalara uygun şekilde goller attık, maçı kazandık."