Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya deplasmanda 6-0 yenildi - Son Dakika
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya deplasmanda 6-0 yenildi

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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi\'nde Aston Villa\'ya deplasmanda 6-0 yenildi
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Birmingham'daki Villa Park'ta Aston Villa'ya 6-0 yenildi. İngiliz basını, Jackson ve Barkley'nin ikişer golünü ve Mason Greenwood'un Ocak 2022'den bu yana İngiltere'deki ilk maçında yuhalanmasını manşetlere taşıdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Türk temsilcilerden Fenerbahçe, ligin ikinci hafta maçında İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa'ya farklı mağlup oldu. Sarı lacivertlilerin Birmingham'daki Villa Park'ta oynadığı maçı 6-0'lık farklı skorla yenik tamamladı. 12.dakikada Aston Villa'nın kullandığı kornerde ceza sahasında büyük bir karambol yaşandı. Manzambi'nin vuruşunda savunmaya çarpan top ağlarla buluştu.Fenerbahçe'nin yaptığı top kaybının ardından Camara ve Nicolas Jackson ile etkili geldi Aston Villa Jackson'ın 32. dakikadaki vuruşuyla ikinci golü buldu. 39'da Aston Villa, paslaşarak Fenerbahçe ceza sahasına geldi. Nicolas Jackson köşeye doğru vuruşunu yaptı ve kendisinin ikinci, takımının da üçüncü golünü kaydetti. 68'de Barkley'nin penaltıdan attığı gol ile Aston Villa farkı dörde çıkardı.72. dakikada Manzambi sol kanattan Mbaye'ye bıraktı, Mbaye geriye çıkardı. Barkley gelişine vurdu ve top ağlara gitti. Gol perdesi son dakikada Abraham'ın golüyle kapandı ve fark altıya çıktı.İngiliz basını maçı nasıl yorumladı? Guardian gazetesi, maçla ilgili haberine, skorun Aston Villa'nın Avrupa maçlarındaki en farklı galibiyeti olmasına atfen "Aston Villa'nın rekor galibiyetinde Jackson ve Barkley'nin ikişer golü güçsüz Fenerbahçe'yi batırdı" başlığını attı. Independent ise Aston Villa taraftarı Prens William'ın bir gole sevinirken gösteren fotoğrafını kullandı ve Fenerbahçeli Mason Greenwood'un Ocak 2022'den bu yana İngiltere'de oynadığı ilk maçta, Aston Villa taraftarlarının tepkisiyle karşılaştığını yazdı. Times "Greenwood yuhalanırken, Jackson Aston Villa'nın rakibini bozguna uğratmasına liderlik etti" dedi.Sky Sport "Türk takımının kadrosu tanıdık isimlerle doluydu. Nathan Ake maça ilk 11'de başladı, Romelu Lukaku sonradan oyuna girdi. Mason Greenwood ise topla her buluştuğunda yuhalandı. Ancak kadrolarında, Manzambi'ninki ya da kanatta oynayan 18 yaşındaki Ibrahim Mbaye'ninki gibi bir coşkuya sahip kimse yoktu" yorumunu yaptı.Sun gazetesi, Türk Lokumu: Nicolas Jackson ve Ross Barkley'nin ikişer golü Türk devini devirirken, taraftarlar Mason Greenwood'u yuhaladı" başlığını attı. Daily Mail de "Fener ne kadar zayıfsa, Villa da burada tüm sezon boyunca sergilediği performanstan çok daha keskin ve etkiliydi" dedi. Gazetenin maç yazısı şöyle sürüyor: "Ederson ve Ake, City'deyken böyle oynamış olsalardı bu kadar çok kupa kazanamazlardı."Brezilyalı kaleci, Jackson'ın şutunu kurtarmaya çalışırken son derece hantal bir görüntü sergiledi. Ake ise daha da kötüydü. Jackson'ın şutunu engellemek için neredeyse hiç çaba göstermedi ve tıpkı takımının geri kalanı gibi, maçın büyük bölümünde oyuna pek de ilgi duymuyor gibiydi."Fener, en iyi dönemlerini geride bırakmış çok sayıda oyuncuyu kadrosuna kattı."Greenwood, Ekim 2022'de tecavüze teşebbüs, saldırı ve kontrolcü ve baskıcı davranış suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından Manchester United'ın A takım kadrosundan çıkarılmış ama Şubat 2023'te kilit tanıkların ifadelerini geri çekmesiyle suçlamalar ve dava düşmüştü. Greenwood, iddiaları reddetmişti.

Fenerbahçe, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en üst düzey turnuvasında mücadele ediyor.Sarı lacivertli takım ilk maçında Kadıköy'de İtalya temsilcisi Roma'yla 1-1 berabere kalmıştı.Aston Villa ise turnuvadaki ilk maçında deplasmanda Belçika temsilcisi Club Brugge'ü 3-2 mağlup etmişti..Fenerbahçe ligde son maçlarında oldukça olumlu bir grafik çizdi. Takım son iki maçında Eyüpspor'u 8-0 ve Çaykur Rizespor'u ise 3-0'lık skorlarla mağlup etti.Villa, Emery yönetiminde Avrupa kupalarında kendi sahasında yalnızca bir kez kaybetti.Bu yenilgi de 2024'te Avrupa Konferans Ligi yarı finalinde Olympiakos karşısında geldi.Emery, Mayıs ayında Avrupa Ligi'ni kazanarak kulübün kupa hasretine de son verdi.

Son şampiyon Arsenal ve Nottingham Forest, bu sezon Villa Park'tan üçer puanla ayrıldı. Henüz yenilgi almayan Brentford ise bir puan kazandı.Nicolas Jackson'ın Brentford karşısında attığı beraberlik golü, Villa'nın bu sezon evinde kaydettiği ilk goldü.

Kaynak: BBC
UEFA Şampiyonlar LigiMason GreenwoodFenerbahçeBirminghamİngiltereFutbolSporSon Dakika

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