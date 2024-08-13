Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Lille'i konuk edecek - Son Dakika
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Lille'i konuk edecek

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi\'nde Lille\'i konuk edecek

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Kadıköy’de Fransa temsilcisi Lille'i konuk edecek. Fransa’daki ilk maçtan 2-1’lik mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe’nin play-off turuna kalabilmesi için en az iki farklı galip gelmesi gerekiyor. Her türlü beraberlikte turu atlayan taraf Lille olacak. Bir farklı Fenerbahçe galibiyetlerinde ise maç uzatmalara gidecek.

13.08.2024 17:39
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Kadıköy’de Fransa temsilcisi Lille'i konuk edecek.

Fransa’daki ilk maçtan 2-1’lik mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe’nin play-off turuna kalabilmesi için en az iki farklı galip gelmesi gerekiyor. Her türlü beraberlikte turu atlayan taraf Lille olacak. Bir farklı Fenerbahçe galibiyetlerinde ise maç uzatmalara gidecek.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'ndaki maç TSİ 20.00'de başlayacak. Maçın hakemi İspanya Futbol Federasyonu'ndan José María Sánchez.

Sezonu Temmuz ayında Lugano’ya karşı Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ile açan Fenerbahçe, İsviçre ekibini 4-3 ve 2-1 mağlup etti.

Süper Lig’in ilk haftasında evinde Adana Demirspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe’de kaptan Edin Dzeko çıktığı 4 maçta 5 gol kaydederek öne çıkan futbolcu oldu. Diğer takım kaptanı Dusan Tadic ise 3 asistlik skor katkısında bulundu.

‘Stadyum bizim arkamızda olacak’

Sezon başında Fenerbahçe’de göreve başlayan dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Pazartesi günkü basın toplantısında, maçta her türlü ihtimalin olabileceğini ancak müsabakanın penaltılara gitmesi olasılığına karşı çalışmalarda da bulunduklarını söyledi.

Mourinho, bu akşamki maçta Mert Müldür’ün ve Çağlar Söyüncü’nün ilk 11’de oynayacağını belirtti.

Portekizli teknik direktör, “Eğer 7 gol atıyorsak, 6 gol yemek benim için uygun. Eğer yarın hiç gol yemiyorsak ama gol de atamıyorsak bu bizim için elenmek anlamına geliyor. Gol atmamız gerekiyor. Eğer gol yersek, yediğimizden çok atmamız gerekiyor. Dolayısıyla sayılarla ilgili böyle bir pragmatizm ortaya çıkıyor. Sakin olmamız ve yarınki maçı oynayacak olmaktan dolayı mutlu olmalıyız” dedi ve şöyle devam etti:

“‘Ya tamam, ya devam’ maçına çıkıyoruz. O maçın keyfini çıkarmamız gerekiyor. Stadyum bizim arkamızda olacak. Bu da bizler için güzel durum. O yüzden hep birlikte güzel yüzle oraya gidelim.”

Lille, geçen sezonu Fransa Ligue 1'de 59 puanla 4. sırada tamamladı. Takım, teknik direktörlük görevine ise Bruno Genesio’yu getirdi.

Fenerbahçe, Lille'i elerse play-off turunda Slavia Prag-Union Saint- Gilloise eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Play-off turunu geçen ekip ise Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılmaya hak kazanacak.

Fenerbahçe, Lille’e elenirse UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

Kaynak: BBC

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