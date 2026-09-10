Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile 1-1 berabere kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında iki maç yapıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun ilk haftasında Fenerbahçe- Roma ve PSV- Shakhtar Donetsk maçları oynandı.

Fenerbahçe, evinde İtalya ekibi Roma ile Bryan Cristante ve Archie Brown'ın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ise Hollanda'nın PSV takımına konuk olduğu maçtan 1-1 eşitlikle ayrıldı. Shakhtar Donetsk'in golünü Gleiker Mendoza, PSV'nin golünü ise Sergino Dest kaydetti.