Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile 1-1 berabere kaldı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe, evinde İtalya ekibi Roma ile 1-1 berabere kaldı. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ise PSV deplasmanından 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında iki maç yapıldı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun ilk haftasında Fenerbahçe- Roma ve PSV- Shakhtar Donetsk maçları oynandı.
Fenerbahçe, evinde İtalya ekibi Roma ile Bryan Cristante ve Archie Brown'ın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı.
Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ise Hollanda'nın PSV takımına konuk olduğu maçtan 1-1 eşitlikle ayrıldı. Shakhtar Donetsk'in golünü Gleiker Mendoza, PSV'nin golünü ise Sergino Dest kaydetti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?