Fenerbahçe Şampiyonluğa Bir Adım Uzakta

Fenerbahçe Beko, yarın deplasmanda Beşiktaş GAİN ile yapacağı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçını kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Süper Lig'de normal sezonu lider bitirerek ev sahibi avantajını ele alan sarı-lacivertli takım, final serisinin ilk maçında konuk ettiği siyah-beyazlılara 88-80 mağlup olarak 1-0 geri düştü. Taraftarı önündeki ikinci maçı 93-68 kazanan Fenerbahçe, seride durumu 1-1 yaptı. Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'na taşınan serinin üçüncü karşılaşmasından 82-71 galip ayrılan Fenerbahçe Beko, seride 2-1 öne geçti.

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde dördüncü müsabaka yarın yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak derbiyi Zafer Yılmaz, Ziya Özorhon ve Hüseyin Çelik hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe, yarın da kazanması durumunda 2025-2026 basketbol sezonunu şampiyon tamamlayacak. Beşiktaş GAİN ise taraftarı önünde galip gelerek seriyi beşinci ve son maça uzatmaya çalışacak.

Fenerbahçe, 13. şampiyonluğa yakın

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde 3'ü son 4 sezonda olmak üzere 12. kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

İlk şampiyonluğunu 1990-1991 sezonunda elde eden sarı-lacivertli takım, 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2021-2022, 2023-2024 ve 2024-2025'te kupayı müzesine götürdü.

Başantrenör Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri yarın parkeden galibiyetle ayrılmaları durumunda üst üste 3, toplamda ise 13. kez şampiyonluk sevinci yaşayacak.

Beşiktaş, üçüncü şampiyonluk için ümitlerini sürdürmenin peşinde

Siyah-beyazlı takım, Basketbol Süper Ligi'nde üçüncü şampiyonluğu elde etmek için seriyi son maça taşımaya çalışacak.

Başantrenör Dusan Alimpijevic yönetiminde kısıtlı bütçesine rağmen iyi işler çıkaran Beşiktaş, Süper Lig'de daha önce 2 kez şampiyonluk elde etti. İlk şampiyonluğunu 1974-1975 sezonunda yaşayan siyah-beyazlılar, ikinci zaferini ise 2011-2012 sezonunda kazandı.

Beşiktaş GAİN, yarınki derbiyi taraftarının desteğiyle kazanarak seriyi uzatmak için mücadele edecek.

En fazla Anadolu Efes kazandı

Basketbol Süper Ligi'nde kupayı 16 kez müzesine götüren Anadolu Efes, en fazla şampiyonluk yaşayan takım olarak dikkati çekiyor.

Adını 2011-2012 sezonunda Anadolu Efes olarak değiştiren Efes Pilsen, lig tarihinde ilk şampiyonluğunu 1978-1979 sezonunda kazandı. Lacivert-beyazlılar, ligde 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005'te üst üste 4 şampiyonluk elde etti.

1982-1983, 1983-1984, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996, 1996-1997, 2008-2009, 2018-2019 ve 2020-2021'de de zirvede yer alan Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nde son şampiyonluğuna 2022-2023 sezonunda ulaştı.

Anadolu Efes'i 12 şampiyonlukla Fenerbahçe, 8 zaferle Eczacıbaşı, beşer şampiyonlukla Galatasaray ile İTÜ, 4 kupayla Ülkerspor, ikişer şampiyonlukla Beşiktaş, Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ, birer zaferle Altınordu ve Muhafızgücü izliyor.

Şampiyonlar

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan takımlar şöyle:

Sezon Şampiyon 1966-1967 Altınordu 1967-1968 İTÜ 1968-1969 Galatasaray 1969-1970 İTÜ 1970-1971 İTÜ 1971-1972 İTÜ 1972-1973 İTÜ 1973-1974 Muhafızgücü 1974-1975 Beşiktaş 1975-1976 Eczacıbaşı 1976-1977 Eczacıbaşı 1977-1978 Eczacıbaşı 1978-1979 Efes Pilsen 1979-1980 Eczacıbaşı 1980-1981 Eczacıbaşı 1981-1982 Eczacıbaşı 1982-1983 Efes Pilsen 1983-1984 Efes Pilsen 1984-1985 Galatasaray 1985-1986 Galatasaray 1986-1987 Karşıyaka 1987-1988 Eczacıbaşı 1988-1989 Eczacıbaşı 1989-1990 Galatasaray 1990-1991 Fenerbahçe 1991-1992 Efes Pilsen 1992-1993 Efes Pilsen 1993-1994 Efes Pilsen 1994-1995 Ülkerspor 1995-1996 Efes Pilsen 1996-1997 Efes Pilsen 1997-1998 Ülkerspor 1998-1999 TOFAŞ 1999-2000 TOFAŞ 2000-2001 Ülkerspor 2001-2002 Efes Pilsen 2002-2003 Efes Pilsen 2003-2004 Efes Pilsen 2004-2005 Efes Pilsen 2005-2006 Ülkerspor 2006-2007 Fenerbahçe Ülker 2007-2008 Fenerbahçe Ülker 2008-2009 Efes Pilsen 2009-2010 Fenerbahçe Ülker 2010-2011 Fenerbahçe Ülker 2011-2012 Beşiktaş Milangaz 2012-2013 Galatasaray Medical Park 2013-2014 Fenerbahçe Ülker 2014-2015 Pınar Karşıyaka 2015-2016 Fenerbahçe Ülker 2016-2017 Fenerbahçe 2017-2018 Fenerbahçe Doğuş 2018-2019 Anadolu Efes 2019-2020 Tamamlanamadı 2020-2021 Anadolu Efes 2021-2022 Fenerbahçe Beko 2022-2023 Anadolu Efes 2023-2024 Fenerbahçe Beko 2024-2025 Fenerbahçe Beko

Kaynak: AA