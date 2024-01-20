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Fenerbahçe, Samsunspor ile 62. kez karşılaşacak - Son Dakika
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Fenerbahçe, Samsunspor ile 62. kez karşılaşacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, liderlik koltuğunda otururken Samsunspor ise 15. sırada yer alıyor. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 61 maçta Fenerbahçe'nin 35 galibiyeti bulunuyor. Fenerbahçe, iç sahada ise 8 galibiyet elde etti. Edin Dzeko, 16 golle gol krallığı listesinde zirvede yer alıyor.

Fenerbahçe, Samsunspor ile 62. kez karşılaşacak
20.01.2024 - 09:56,  Güncelleme: 10:00
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. hafta maçında sahasında oynayacağı Samsunspor ile ligde 62. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 21. hafta maçında Fenerbahçe, yarın saat 16.00'da Ülker Stadyumu'nda Samsunspor ile karşılaşacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertliler, 20 maçta 17 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 53 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 20 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 21 puanla 15. sırada yer alıyor. Ligde 9 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Fenerbahçe, Karadeniz ekibini de yenerek seriye devam etmek istiyor.

62. randevu

İki takım, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 61 kez rakip oldu. 4 Ocak 1970 tarihinde oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 35-14 üstünlüğü bulunuyor. 12 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 103 golüne, kırmızı-beyazlılar 57 golle karşılık verdi. Bu sezonun 2. haftasında Samsun'da oynanan mücadelede Fenerbahçe, Dzeko ve Szymanski'nin golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti.

Farklı skorlar tarihe geçti

Fenerbahçe ile Samsunspor'un ligde birbirlerine karşı elde ettiği tarihi skorlar bulunuyor. Sarı-lacivertliler, 1993-1994 sezonunda İstanbul'da oynanan 8-1 kazandığı müsabakayla lig tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı. Kanarya'nın rakibi karşısında 6-2 ve 5-0'lık galibiyetleri de yer alıyor. Karadeniz ekibi ise 1985-1986 ve 1986-1987 sezonlarında Fenerbahçe'yi 4-0'lık skorlarla yenerek rakibi karşısında en farklı galibiyetleri elde etti.

İç saha karnesi

Fenerbahçe, ligde bu sezon evinde 10 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, 8 müsabakada galibiyet alırken, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Kanarya, iç sahada rakip filelere 33 gol gönderdi. Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde sahasındaki 6 maçta ise 6 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertliler, sahasındaki son lig maçında Konyaspor'u 7-1 yenerek bu sezonki en farklı galibiyetine ulaştı.

Ligin en golcü takımı

Süper Lig'de 20 hafta itibarıyla 53 puan toplayan Fenerbahçe, bu maçların 18'inde rakip filelere gol atmayı başardı. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler rakip filelere 57 gol gönderdi. Edin Dzeko, kaydettiği 16 golle takımını sırtlarken, aynı zamanda Süper Lig'in gol krallığı listesinde zirvede yer alıyor.

Bahattin Şimşek düdük çalacak

Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanacak mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Samsunspor ile 62. kez karşılaşacak - Son Dakika


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