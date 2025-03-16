Fenerbahçe, Samsunspor ile Berabere Kaldı

(İSTANBUL) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Zirve yarışında ağır darbe alan Fenerbahçe'nin Galatasaray ile arasındaki puan farkı 9'a çıktı.
Süper Lig'in 28'inci haftasında Fenerbahçe ile Samsunspor karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı. Karşılaşmanın 75'inci dakikasında Samsunspor Mouandilmadji'nin kırmızı kart görmesi nedeniyle sahada 10 kişi kaldı.
Sarı-lacivertliler, kalan dakikalarda bulduğu net fırsatlardan yararlanamadı ve sahadan 1 puanla ayrıldı. Liderlik yarışında Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 9'a çıktı.
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