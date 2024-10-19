Fenerbahçe, Samsunspor ile Karşılaşıyor - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Samsunspor ile Karşılaşıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'de Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak. İsmail Yüksek'in durumu belirsiz.

19.10.2024 09:46
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 16 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

Samsunspor ise 6 galibiyet ve 2 yenilgi sonucunda topladığı 18 puanla ikinci sırada yer alıyor.

İsmail Yüksek'in durumu bugün netlik kazanacak

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan milli futbolcu İsmail Yüksek'in durumu bugün yapılacak son çalışmanın ardından belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde Twente ile oynanan müsabakada omzundan sakatlanan İsmail Yüksek, A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ ve İzlanda maçlarının kadrosunda yer alamadı.

Deplasmanda kaybetmedi

Fenerbahçe, bu sezon ligde çıktığı 4 deplasman karşılaşmasında 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Sezonun ikinci haftasında Göztepe ile İzmir'de karşılaşan sarı-lacivertli ekip, 90 dakika sonunda sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılırken, bu maçın ardından rakip sahada Çaykur Rizespor'u 5-0, Kasımpaşa'yı 2-0 ve Antalyaspor'u da 2-0'lık sonuçlarla mağlup etti.

Jose Mourinho'nun ekibi, ligde deplasmanda çıktığı son 3 maçı da gol yemeden kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Samsunspor ile Karşılaşıyor - Son Dakika

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