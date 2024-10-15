Fenerbahçe, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 20 Ekim Pazar günü Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, salonda core çalışmaları ile başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve 2 grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL