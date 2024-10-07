Fenerbahçe Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü Samsunspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, salonda core çalışmalarının ardından sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları yaptı. İdman çift kale maçlarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, Samsunspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.