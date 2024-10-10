Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü deplasmanda Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda milli takımlara davet edilen oyuncular yer almadı.
Sarı-lacivertiler, ısınma ve çabukluk çalışmalarının ardından antrenman maçı yaptı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Samsunspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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