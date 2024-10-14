Fenerbahçe Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

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Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü deplasmanda Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.Salonda yapılan core çalışmaları ile başlayan idman, daha sonra sahaya taşındı. Burada ısınma, çabukluk ve 2 grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular, dar alandaki çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, Samsunspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.