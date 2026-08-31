Fenerbahçe, Samsunspor'u 2-0 Geçti - Son Dakika
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Fenerbahçe, Samsunspor'u 2-0 Geçti

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 6'ya çıkardı.

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 3'üncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'u 2-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor'a konuk oldu. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Yasin Kol düdük çaldı. Yasin Kol'un yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Bahtiyar Birinci üstlendi.

Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, 3'üncü dakikada Vedat Muriqi'nin golüyle öne geçti. İlk yarı sarı-lacivertli ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci devreye de iyi başlayan Fenerbahçe, 49'uncu dakikada Oğuz Aydın'ın fileleri havalandırmasıyla skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan sarı-lacivertli ekip, puanını 6 yaptı.

FENERBAHÇE, SAMSUNSPOR'A KARŞI 9 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Samsunspor'u deplasmanda 2-0'lık skorla geçen Fenerbahçe, 9 maçtır rakibine kaybetmiyor. Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 5 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Rakip kaleye 15 gol gönderen Fenerbahçe, kendi ağlarında 5 gol gördü. Sarı-lacivertli ekip son olarak rakibine 2012 yılında 3-1 mağlup olmuştu.

SARI-LACİVERTLİLER BU SEZON LİGDE İLK KEZ GOL YEMEDİ

Samsunspor karşısında kalesini gole kapatan Fenerbahçe, Süper Lig'de geride kalan 3 haftada ilk kez gol yemedi. Sarı-lacivertli ekip, ilk hafta Gençlerbirliği'ne 2-1 kaybetmiş, ikinci haftada ise Konyaspor'u 4-2 mağlup etti.

VEDAT MURIQI GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcusu Vedat Muriqi, 2 tane Süper Lig ve 1 tane Şampiyonlar Ligi play-off turu olmak üzere son 3 resmi maçta 3 gol kaydetti. Tecrübeli futbolcu, bu maçlardaki performansıyla galibiyetlerde önemli rol oynadı. Vedat'ın 3 maçlık bölümde 1 tane de asist katkısı bulunuyor.

OĞUZ AYDIN GOLLE TANIŞTI

Sarı-lacivertli ekibin 25 yaşındaki futbolcusu Oğuz Aydın, bu sezon ilk golünü attı. Oğuz, Fenerbahçe'yi Samsunspor deplasmanında 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Öte yandan Oğuz Aydın, sarı-lacivertlilerin ilk golünde Vedat Muriqi'ye asisti yapan isim oldu.

İSMAİL KARTAL: 23 YAŞ ALTI TRANSFER YAPABİLİRİZ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Samsunspor maçının ardından 23 yaş altı bir transfer yapabileceklerini belirtti. Kartal, "Transferler her an olabilir. Sonuçta 23 yaş altı yapabilirsek bir transfer yapabiliyoruz. Onun haricinde zaten kadromuz dolu. Normal şartlarda bir oyuncu transfer edemiyoruz. Ancak yapabilirsek 23 yaş altı bir transfer yapabiliriz. Bunun için yönetimimiz, başkanımız çalışıyorlar" dedi.

SIRADAKİ RAKİP BEŞİKTAŞ

Süper Lig'in 4'üncü haftası derbi mücadelesine sahne olacak. Fenerbahçe, 5 Eylül Cumartesi günü evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Maçın başlama saati ise 20.00.

Kaynak: DHA

Samsunspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Samsunspor'u 2-0 Geçti - Son Dakika

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