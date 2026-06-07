Fenerbahçe Seçiminde Oylar Kullanıldı

Fenerbahçe olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemleri tamamlandı. 27 bin 138 oy kullanılan seçimin sonuçları için sayıma geçildi.
Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin yanındaki Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen Fenerbahçe olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemleri sona erdi. Kullanılan oyların ardında saat 17.00'de sandıklar kapandı. Seçimde 27 bin 138 oy kullanıldığı belirtildi. Fenerbahçe'nin yeni başkanı yapılacak sayımın ardından belli olacak. - İSTANBUL
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