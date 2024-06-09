Fenerbahçe'nin Olağan Seçimli Genel Kurulu Devam Ediyor

Spor

Fenerbahçe'nin Olağan Seçimli Genel Kurulu, bugünkü başkanlık seçimiyle devam ediyor.

Seçim mevcut başkan Ali Koç ile 1998-2018 yılları arasında başkanlık görevi yapan Aziz Yıldırım arasında yapılıyor.

46 bin 524 üyenin katıldığı oy kullanma işleminin TSİ 17.00'de sona ermesi bekleniyor.

Seçilen yeni başkan ve yönetim kurulu, 2027 yılının Haziran ayına kadar görev yapacak.

Ali Koç dün kurul üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, "Benim en büyük hayalim, kayıtsız şartsız Fenerbahçe olduğu için bizleri destekleyen insanların bundan üç sene sonra, 'İyi ki yapmışız, iyi ki dayanmışız, iyi ki ona dayanacak gücü vermişiz, bakın iş nereden nereye geldi' der konuma gelmeleri" dedi.

Koç ayrıca, "Kayıtsız şartsız beni ve arkadaşlarımı istemeyenlerin de üç sene sonra 'İyi ki adam dayanmış, şimdi biz de onu destekleyelim'" diye düşünmelerini istediğini kaydetti.

Kongre divan başkanlığı seçiminin usulsüz yapıldığını savunan Aziz Yıldırım ise kongreyi terk etti.

Yıldırım, "Sevgili Fenerbahçeliler bir dakika beni dinleyin. Burada Fenerbahçe'ye yakışır bir kongre olmasını istiyoruz. Ancak yapılan seçim gayri demokratik oldu. Ben buradan ayrılıyorum, yarın oy atmaya geleceğim. Benim arkadaşlarımdan isteyen ayrılabilir, isteyen kalabilir. Hepinize teşekkür ediyorum" diyerek ayrıldı.

Mourinho transferi

Fenerbahçe yeni teknik direktörü Jose Mourinho ise geçen hafta Kadıköy'de Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda düzenlenen büyük katılımlı imza töreniyle görevine başladı.

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile birlikte yaptığı basın açıklamasında dikkat çeken başlıklar arasında başkanlık yarışı ve Aziz Yıldırım'ın "Mourinho transferinin kendisine sorulduğuna" ilişkin ifadeleri vardı.

Mourinho konuya açıklık getirmek için Aziz Yıldırım ile görüştüklerini ama izin almakla ilgili bir durum olmadığını savundu.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco da, Portekizli çalıştırıcı ile ilk temas kuran ismin kendisi olduğunu savundu.

Aziz Yıldırım, "Öbür taraf bana söyledi, imzalayın dedim" şeklinde konuşmuştu.

Yıldırım, Mourinho transferini başkanlık seçimi vaadi olarak duyurmuştu.