Fenerbahçe'den Sevilla maçında sahaya madde atan taraftarlara ömürlük ceza! Stattan süresiz men edildiler - Son Dakika
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Fenerbahçe'den Sevilla maçında sahaya madde atan taraftarlara ömürlük ceza! Stattan süresiz men edildiler

30.03.2023 15:41

Fenerbahçe, Sevilla maçında sahaya yabancı madde atan 7 kişinin süresiz olarak stadyuma girişinin yasaklandığını duyurdu. Ayrıca kulübün maddi olarak uğrayacağı zararların da ilgili şahıslardan tazmini dahil her türlü adımın atılacağı belirtildi.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında Fenerbahçe'nin Sevilla'yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada sahaya yabancı madde attığı tespit edilen 7 taraftar, süresiz men cezası aldı.

"STADA GİRİŞLERİNİ YASAKLADIK"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüzün konu ile ilgili bizzat tespit ettiği 7 kişinin süresiz olarak stadımıza girişinin yasaklandığını bildiririz" denildi.

Fenerbahçe'nin açıklamasının tamamı:

"Futbol Takımımızın, 16 Mart 2023 tarihinde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynadığı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında meydana gelen tribün olayları hakkında açıklama ve bilgilendirme yapmak istiyoruz.

Öncelikle;

Takımımızın turu geçmek adına sorumlulukla son ana dek mücadele ettiği, tribünlerimizin bu sorumluluğu paylaşarak bir an olsun durmaksızın Takımımıza eşsiz destek verdiği maçta,

Fenerbahçemizin baskı ve oyun üstünlüğünü ele geçirdiği dakikalarda sahaya atılan cisimlerle bu birlikteliğe ve mücadeleye bu şekilde zarar verilmesi kabul edilebilir değildir.

Kulübümüzün bu konu ile ilgili bizzat tespit ettiği 7 kişinin süresiz olarak stadımıza girişinin yasaklandığını bildiririz.

Ayrıca Fenerbahçe'ye destek olmak yerine engel olma amacı taşıdığı açık olan bu davranışın parçası olanların; tespiti ve 6222 sayılı kanun başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında cezalandırılmalarına ilişkin emniyet güçleri ve adli merciiler tarafından yürütülen tüm süreçler ve atılan adımların da tarafımızca an be an yakından takip edildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız.

Önümüzdeki dönemde müsabaka ya da eylem ayırt etmeksizin kanun, talimat, tedbirler ve tüm ikazlara rağmen yapılacak eylemlere ilişkin verilecek seyirden yasaklama kararlarına ilave olarak Kulübümüzün maddi olarak uğrayacağı zararların da ilgili şahıslardan tazmini dahil her türlü adımın da gündemimizde olduğunu vurgulamak istiyoruz."

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Sevilla maçında sahaya madde atan taraftarlara ömürlük ceza! Stattan süresiz men edildiler - Son Dakika
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