Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan idmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 pas çalışması yaptı. Çalışma, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.
Bu antrenmanla yarın Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerde kampa girdi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Siltaş Yapı Pendikspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda Türk sporcular başarılı bir performans sergiledi. Yarışmada Türkiye, 2 Altın, 3 Gümüş, 3 Bronz madalya kazandı. Dereceye giren sporculara ödülleri Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar tarafından verildi. Yarışmada sıralama kategorilere göre belirlendi.
Fransa'da düzenlenen Para Tekerlekli Sandalye Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda Türk milli sporcular, bir gümüş madalya ile başarılı bir performans sergiledi. Elke Lale Van Achterberg epe B kategorisinde gümüş madalya kazanırken, diğer milli sporcular da iyi bir performans gösterdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'nin eski Başkanı Tahsin Kaya'nın vefatı üzerine taziye mesajı yayımladı. Mesajda, Kaya'nın Fenerbahçe'ye ve Türk futboluna katkıları vurgulandı. Cenaze töreni ise 11 Mart Pazartesi günü Sakarya'da gerçekleştirilecek.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir ile Antalyaspor arasındaki mücadele, ilk yarıda golsüz beraberlikle tamamlandı. İlk yarıda yaşanan pozisyonlarda her iki takım da gol bulamadı. Maçın ikinci yarısı merakla bekleniyor.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Fatih Karagümrük arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. İlk yarıda atılan gollerle eşitlik bozulmadı.
Sizin düşünceleriniz neler ?