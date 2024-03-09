Fenerbahçe, Siltaş Yapı Pendikspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Siltaş Yapı Pendikspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı. Çalışma, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı. Fenerbahçe, bu antrenmanla yarınki maçın hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.

09.03.2024 19:47  Güncelleme: 19:50
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Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan idmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 pas çalışması yaptı. Çalışma, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Bu antrenmanla yarın Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerde kampa girdi.

Kaynak: AA

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