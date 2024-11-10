Fenerbahçe, Sivasspor'u 4-0 Mağlup Etti

Spor

Stat: Ülker

Hakemler: Kadir Sağlam, Kerem Ersoy, Serkan Çimen

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydın, Çağlar Söyüncü (Dk. 12 Djiku - Dk. 88 Becao), Kostic, Amrabat (Dk. 88 Bartuğ Elmaz), Mert Hakan Yandaş (Dk. 71 Fred), Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri (Dk. 71 Dzeko)

Net Global Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Poungouras (Dk. 78 Bieganski), Turgunbayev (Dk. 62 Emirhan Başyiğit), Balde (Dk. 62 Menig), Moutoussamy (Dk. 90 Yılmaz Cin), Charisis, Rodrigues (Dk. 78 Emrah Başsan), Koita

Goller: Dk. 24 Samet Akaydın, Dk. 54 Tadic (Penaltıdan), Dk. 82 Amrabat, Dk. 90+4 Saint-Maximin (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 9 Koita, Dk. 15 Balde, Dk. 43 Charisis, Dk. 53 Nikolic, Dk. 59 Poungouras, Dk. 80 Sonko (Net Global Sivasspor), Dk. 84 Samet Akaydın (Fenerbahçe)

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Net Global Sivasspor'u 4-0 yendi.

46. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören noktadan Charisis'in şutunda top yandan auta çıktı.

50. dakikada Mert Hakan Yandaş, ön alanda presle kazandığı topu, savunma arkasına ara pasıyla En-Nesyri ile buluşturdu. Faslı santrforun kaleciyle karşı karşıya durumda aşırtma vuruşunda top yandan auta gitti.

52. dakikada VAR, hakem Kadir Sağlam'ı pozisyonu izlemesi için davet etti. Pozisyonu izleyen Sağlam, 52. dakikada penaltı noktasını gösterdi.

54. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Penaltı atışı için topun başına geçen Tadic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

60. dakikada ceza sahasında topu kontrol eden Tadic, geriden gelen Saint-Maximin'i gördü. Bu oyuncunun, ceza sahası içi sol çaprazdan uzak direğe plasesinde kaleci topu kornere çeldi.

68. dakikada Moutoussamy'nin ceza sahası dışından uzak direğe sert şutunda, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı son anda kornere uzaklaştırdı.

82. dakikada Fenerbahçe 3. golü buldu. Fred'in sağdan içeri yerden ortasını Sivasspor savunması uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında uzak mesafeden topun gelişine Amrabat'ın çok sert şutunda, top filelere gitti: 3-0.

90+4. dakikada Fenerbahçe farkı 4'e çıkardı. Ani gelişen atakta Szymanski'nin pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Saint-Maximin'in uzak direğe plasesinde top ağlarla buluştu: 4-0.

Karşılaşma, sarı-lacivertlilerin 4-0 üstünlüğüyle tamamlandı.